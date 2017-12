Nelsinho fica no Santos. Por enquanto Nelsinho Baptista deverá continuar no Santos pelo menos até o fim do ano, apesar da má campanha do time no Campeonato Brasileiro. Sob o comando do treinador, foram 5 derrotas, 2 empates e 3 vitórias - fora a humilhação pela goleada para o Corinthians, por 7 a 1, no domingo. Nelsinho vai conduzir o trabalho de renovação do elenco, que já começou com a dispensa de 4 jogadores na semana passada, mas não tem garantia de que permanecerá no cargo em 2006. Nesta terça-feira, ele terá uma reunião com os jogadores. E vai tentar aproveitar a folga no meio da semana para tentar recuperar o time para o jogo de domingo, contra o Internacional, em Campinas - a Vila Belmiro foi interditada pelo STJD. Na conversa desta terça-feira, Nelsinho deve cobrar uma reação dos jogadores, para terminar o Brasileiro da melhor maneira possível. Mas o problema é que o clima no elenco é ruim, por causa da ameaça de mais dispensas. Ameaçado no cargo, Nelsinho vai continuar observando o grupo e acompanhando as contratações que a diretoria busca, além de promover alguns jogadores dos juniores. ?Vamos analisar tudo e pensar num planejamento eficiente para o ano que vem?, revelou o treinador. Mas a pressão dos torcedores deve provocar mudanças radicais no elenco do Santos. A diretoria já teria, inclusive, uma lista pronta dos atletas que não interessam mais. Especula-se na Vila Belmiro que seriam mais de 10, incluindo Giovanni e Cláudio Pitbull. Por outro lado, os dirigentes aceleram negociações para contratar o atacante Vágner Love, sonho do presidente do clube, Marcelo Teixeira, desde a saída de Robinho, em agosto.