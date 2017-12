Nelsinho garante que vai mudar estilo Novo treinador do São Paulo, Nelsinho Baptista voltou ao Morumbi com duas atitudes distintas. Ao mesmo tempo em que "pisa em ovos" com relação aos resultados que precisa alcançar para se manter no cargo, garante que sua atitude como técnico de futebol vai mudar. E, para conseguir seus objetivos, ele conta com a experiência. Nelsinho terá apenas 15 dias para preparar a equipe que disputa a Copa dos Campeões, torneio fudamental para as pretensões do Tricolor, já que assegura vaga na Libertadores. "Sei que precisamos de resultados e que se tropeçarmos em uma pedra a situação pode ficar difícil", afirmou. "Mas mais experiente do que em 1998", disse, lembrando a temporada em que levou o time ao título paulista. Reviravolta - Nelsinho aproveitou sua apresentação para anunciar uma mudança pessoal. A partir de agora, passará a trabalhar melhor sua imagem. Ele se diz cansado de não ser reconhecido como deveria e, por isso, vai investir no marketing pessoal. "Cansei dessa história de vencer e sair, que se tornou freqüente na minha carreira", explicou. Agora terá uma assessoria que dirá, entre outras coisas, a melhor forma de tratar a imprensa e a roupa que deve ser usada na TV. O primeiro reflexo disso é a declaração de Nelsinho sobre seu desejo de ser técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006. "Vou brigar mais por mim."