Nelsinho já pensa na Libertadores Para acabar com um jejum de seis jogos sem vitórias, o São Caetano apresentou nesta segunda-feira o técnico Nelsinho Baptista para substituir Mário Sérgio, que pediu demissão após derrota para o lanterna Goiás na última rodada. O novo treinador estréia na próxima quinta-feira jogando em casa contra o Fluminense. Em sua apresentação Nelsinho fez vários elogios ao novo clube e afirmou que sua intenção é levar o São Caetano de volta à Taça Libertadores da América já no próximo ano. Os três primeiros no Brasileirão garantem vaga na competição sulamericana. "Por tudo o que fez nos últimos anos, o São Caetano tem que lutar para conseguir o melhor possível, que é brigar por uma vaga na Copa Libertadores na América e também pelo título. Aqui temos uma boa condição de trabalho que nos faz pensar assim", explicou o treinador. Reforços - A diretoria do São Caetano deve dar uma boa notícia para Nelsinho nos próximos dias. Ela corre contra o tempo para anunciar a contratação de um atacante de área nos próximos dias. Como o prazo de inscrições para o Campeonato Brasileiro se encerra no próximo dia 30, os dirigentes garantem estar em negociações e que devem fechar o negócio ainda esta semana. O principal nome é o de Alex Mineiro, que estava defendendo o Tigres, do México.