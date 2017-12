Nelsinho mexe no time do São Paulo Menos de 24 horas foram necessárias para que a derrota diante do Palmeiras começasse a trazer mudanças no Morumbi. Três dias antes da partida contra o São Caetano, marcada para domingo, às 16 horas, no ABC, o técnico do São Paulo, Nelsinho Baptista, já decidiu que vai mudar o time. Belletti vai voltar à lateral-direita no lugar de Gabriel, que, por sua vez, vai ser improvisado no lado esquerdo. Quem deixa a equipe titular é Gustavo Nery. O treinador justificou a opção com a alegação de que precisa aproveitar o bom momento vivido por Belletti e Gabriel. Como os dois são da mesma posição, decidiu deslocar o segundo. "O Belletti recuperou a posição nos dois últimos jogos. Já o Gabriel é mais ousado, ofensivo e preciso aproveitar esse momento deles", disse Nelsinho. Para o técnico são-paulino, o fato de Gustavo Nery ter perdido a posição para um jogador improvisado não é motivo para abatimento. "Ele vai ter de aguardar." Filosófico, Nelsinho afirmou que até as derrotas têm seu lado positivo. "Mostramos um poder de reação no segundo tempo", explicou. "O que houve contra o Palmeiras foi uma desatenção generalizada nos primeiros 20 minutos." Nas contas do técnico, faltam quatro ou cinco pontos para o time garantir a classificação para as semifinais do Rio-São Paulo.