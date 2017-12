Nelsinho mostra otimismo no São Paulo Enquanto Palmeiras, Corinthians e Santos vivem dias conturbados por causa de mudanças de treinador, o São Paulo trabalha para reforçar a equipe que chegou às quartas-de-final do Campeonato Brasileiro. A situação deixa Nelsinho Baptista, o único técnico entre os grandes times paulistas mantido no cargo, bastante otimista. ?Não vejo tanta vantagem em termos tido poucas mudanças no time, mas sim no fato de que poderemos dar continuidade ao trabalho que desenvolvemos no ano passado com bons resultados?, diz o treinador. Nelsinho, que logo após a eliminação no Brasileiro já definiu com a diretoria do clube as mudanças no time para 2002, não quis dizer quantos jogadores o São Paulo pretende trazer para as competições no primeiro semestre, mas deu a entender que o atacante Reinaldo, o lateral Rafael e o meia Lúcio Flávio não serão as únicas contratações do início de temporada. ?Nenhum grupo se fecha?, afirma.