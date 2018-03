Nelsinho muda meio time do Flamengo Os recentes fracassos do Flamengo no Campeonato Brasileiro irritaram o técnico Nelsinho Baptista. E para a partida de amanhã contra o Juventude, às 20h30, no Maracanã, ele foi obrigado a realizar diversas modificações no time, em sua maioria por causa de contusões e cumprimento de suspensão automática. Mas o que o treinador deseja mesmo é a mudança na postura do elenco. "Os jogadores precisam entender que estão vestindo a camisa do Flamengo. Tem que haver dedicação e garra", dissera Nelsinho, após a derrota para o Grêmio, na última rodada. Foi um desabafo que resultou numa longa conversa, no dia seguinte, antes do início do treinamento. Como a vitória é uma questão de honra para o Flamengo, Nelsinho escalou um meio-de-campo ofensivo. Jonatas será o único volante da equipe, que contará com Fábio Baiano, Ígor e Felipe na armação das jogadas de ataque. Este último, recuperado de dores musculares, volta ao time após longo período de inatividade. "O posicionamento é o mesmo. A caracaterística dos jogadores que é diferente", afirmou o treinador. Nelsinho aproveitou para explicar a substituição do lateral-direito Luciano pelo jovem Rafael. "Ele vem treinando bem há algum tempo. É o momento oportuno para dar testá-lo." Na zaga, Henrique, de 19 anos, atuará ao lado do improvisado Fabiano Eller. Isto porque, os titulares Fernando e André Bahia não vão participar do jogo. O primeiro está suspenso. O segundo viajou com a seleção brasileira sub-23 para a disputa da Copa Ouro. No ataque, Edílson também retorna. Recuperado de uma inflamação no olho ele formará dupla com Fernando Baiano. Jean fica como opção no banco de reservas enquanto Zé Carlos foi liberado da partida por causa de uma forte gripe.