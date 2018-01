Nelsinho muda São Paulo mas não abre O técnico Nelsinho nega a existência de crise no São Paulo após a derrota para o Treze-PB, pela Copa do Brasil, quinta-feira, mas o resultado levou o técnico a mudanças drásticas na equipe. As novidades no time, no entanto só serão reveladas horas antes do jogo contra o Flamengo, neste domingo, às 16 horas, no Rio. "Já tenho tudo definido na minha cabeça, mas a escalação só será divulgada antes do jogo", disse Nelsinho. Sobre as "mudanças técnicas" que irá promover, Nelsinho explicou: "Vou trocar alguns atletas que não vem bem tecnicamente." Uma mudança certa será a do lateral Belletti, que vem sendo criticado por Nelsinho e deve dar lugar a Gabriel. Outro que pode perder a vaga é o atacante Reinaldo, que não marca há várias partidas e encarou as críticas recebidas pela diretoria e comissão técnica como "normais em um ano de eleição". A afirmação não agradou o treinador. "Quem não vê a cobrança por um lado positivo, não serve para jogar em um grande clube." Ao falar do esquema tático, Nelsinho adiantou a possibilidade de alguns titulares serem mantidos, mas atuando em funções diferentes das dos jogos anteriores. É grande a possibilidade do time deixar o esquema 3-5-2 e adotar o 4-4-2. Os jogadores, constrangidos após a derrota para o Treze, têm uma certeza: jogar contra o Flamengo, que não venceu este ano, é arriscado. "É quando o time está mal é que a torcida apóia. Jogar no Maracanã vai ser complicado", prevê Reinaldo, revelado no Rubro-Negro.