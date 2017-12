Nelsinho pede demissão do Santos Menos de dois meses depois de assumir a equipe, o técnico Nelsinho Baptista entregou seu pedido de demissão ao presidente do Santos, Marcelo Teixeira. A decisão foi tomada na noite do sábado, algumas horas depois da derrota para o Brasiliense por 1 x 0, em Brasília. Teixeira se reuniu com a diretoria do clube que, juntos, decidiram aceitar o pedido. O fim do contrato será anunciado de forma oficial ainda neste domingo. De acordo com Nelsinho, não há cláusula de multa por rescisão contratual. Dois nomes já são cogitados na Vila Belmiro para a susbtituição de Nelsinho: o técnico do Palmeiras, Emerson Leão, e do Internacional, Muricy Ramalho. Nelsinho chegou ao Santos no dia 27 de setembro, numa transferência surpreendente. "Eu acertei tudo em Los Angeles, direto com o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos", revelou o treinador, ao ser surpreendido por jornalistas no aeroporto em São Paulo. Na época ele contou que não ter aceito um contrato com o Corinthians, porque havia pedido R$ 300 mil por mês, mais R$ 40 mil para cada um de seus auxiliares, o ex-jogador Nenê e seu filho Eduardo que é fisiologista e preparador físico. O contrato com o Santos só terminaria em dezembro de 2006, mas nelsinho não suportou a longa série de problemas que encontrou frente. Por falta de rendimento, ele desfez a dupla de ataque Luizão e Cláudio Pittbul - ambos contratados por muito dinheiro. Só que não conseguiu montar uma opção a altura. Depois, enfrentou o descontentamento de veteranos como Giovanni e Ricardinho, que criticaram publicamente as dispensas de Léo Lima, Flávio, Bóvio e Diego em pleno campeonato. Não bastasse os problemas internos, o time levou de 7 a 1 do arqui-rival Corinthians e,em seguida, apanhou de 4 a 0 do Internacional. Perder para o Brasíliense - sério candidato ao rebaixamento - foi apenas a gota d?água. Nelsinho havia deixado o Nagoya Grampus, do Japão, país onde trabalhou nos últimos dois anos e meio. Quando assumiu, o time estava em quinto lugar na classificação geral, com 47 pontos, mas a apenas quatro pontos do então líder Internacional. Ele deixa a equipe em 9º, com 56 pontos. Com esse aproveitamento, o time já disse adeus ao título, às chances de disputar a Libertadores e corre risco de não se classificar nem mesmo para a Copa Sul-Americana em 2006.