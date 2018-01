Nelsinho pede reforços, mas está otimista com a Ponte Apesar da decepção por estar fora da disputa do ?Título do Interior?, a Ponte Preta promete ter um time forte na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O técnico Nelsinho Baptista fez um balanço positivo da participação da equipe no Campeonato Paulista e mas espera pela chegada de pelo menos cinco reforços. ?Chegamos com o time ameaçado pelo rebaixamento e o colocamos numa posição de destaque. Mais do que isso, agora temos uma boa base para a disputa da Série B?, afirmou o técnico, garantindo ter planejado a temporada junto com a diretoria. Tanto que ele espera logo pela chegada de reforços. Dois já estão confirmados: o lateral-direito Júlio César, de 28 anos, do Bragantino, e o meia Alê, do Guaratinguetá. O clube também tem interesse no lateral-esquerdo André, que disputou o Paulistão pelo Bragantino, mas que tem seu atestado liberatório preso ao São Paulo. Do time do Morumbi, interessam também os meias Marco Antônio, que estava no América de São José do Rio Preto, e Rafinha, além do atacante Chumbinho, que estava emprestado ao Rio Claro. O supervisor do São Paulo, Marco Aurélio Cunha, não fecha as portas para a Ponte Preta, mas já avisa que ?estes jogadores representam receitas ao clube e, por isso, têm valores para qualquer tipo de negociação, por empréstimo ou em definitivo?. Por outro lado, a Ponte pode perder seus dois atacantes titulares. Roger teria uma proposta do futebol japonês e o artilheiro Finazzi ficou valorizado por seus gols, a ponto de ter uma proposta do Santos de R$ 400 mil de luvas e R$ 60 mil por mês de salário. Outros clubes também sonham com seus gols, como o Náutico, que volta este ano a disputar a Série A do Brasileiro.