Nelsinho pensa em mudar o Flamengo O técnico Nelsinho Baptista, insatisfeito com a irregularidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ainda não sabe como armar a equipe para o jogo de quarta-feira, contra o Fortaleza, no Maracanã. Vários atletas estão contundidos e Jonatas e Igor vão cumprir suspensão - receberam o terceiro cartão amarelo na última partida. No coletivo desta terça-feira, o treinador deve escalar um meio-de-campo bastante alterado, com Fabinho, Fábio Baiano, o júnior Alan e Jean. Jean é atacante, mas deve ser improvisado no setor. Nelsinho Baptista não vai fazer mudanças na zaga, mantendo a dupla Fernando e Fabiano Eller, assim como no ataque, no qual Fernando Baiano e Edílson estão confirmados como titulares. Como o lateral Rafael se machucou no jogo com o Atlético-MG, pode ser que o técnico opte por Luciano na lateral-direita.