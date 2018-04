Nelsinho pode adotar esquema 3-5-2 Após a vitória do São Paulo sobre o Guarani por 3 a 2, a primeira no Torneio Rio-São Paulo, o técnico Nelsinho Baptista está considerando a possibilidade de adotar o esquema 3-5-2, que desprezou no ano passado, nos primeiros jogos da temporada. "Depois deste jogo vi que o grupo tem características para adotar essa formação", avaliou o treinador. O sistema, no entanto, não deverá ser utilizado na partida de domingo, contra o Fluminense. "Com o Jean expulso, o Reginaldo contundido e o Wilson renovando contrato, não tenho jogadores suficientes para atuar no esquema com três zagueiros. Disponho somente do Émerson e do Júlio Santos", explicou Nelsinho. O treinador, no entanto, não reclamou da punição recebida pelo zagueiro. "O que aconteceu contra o Etti, quando perdi três jogadores, achei injusto, mas não foi o caso de ontem. Mas, infelizmente, não havia outra alternativa para o jogador porque, se ele não pára a jogada, o Marcinho ia direto para o gol." A situação faz com que aumente a torcida do treinador para que o lateral Belletti e o meia Kaká, que foram convocados para a seleção brasileira, possam atuar na próxima partida. "Se eles forem liberados pela CBF, pretendo escalá-los?, afirmou Nelsinho. Outro jogador que deverá estar no time titular, mesmo sem as melhores condições físicas, é o atacante França, que fez dois gols na partida. Nelsinho não quis fazer comentários sobre a recusa do técnico Luiz Felipe Scolari de escalar Romário, mas admitiu que uma dupla de ataque formada por França e o Baixinho "seria de meter medo em qualquer seleção."