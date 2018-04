Nelsinho pode entrar de forma negativa na história do Brasileiro

Contratado para salvar o Corinthians do rebaixamento, o técnico Nelsinho Baptista pode entrar para a história do clube, e do Campeonato Brasileiro, de uma forma nada agradável, já que pode ser o primeiro treinador a ser campeão e rebaixado com o mesmo clube na competição nacional. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Bate-pronto: quem cair não pode reclamar, pois falta futebol Vote: quais times vão cair para a Série B? Corinthians tem 58% de chances de cair para a Série B Nelsinho foi o técnico que comandou a equipe alvinegra na conquista do Brasileirão de 1990 - o primeiro do Corinthians - com uma vitória por 1 a 0 diante do rival São Paulo, com gol do atacante Tupãzinho. Após 17 anos, o treinador tenta impedir o rebaixamento do time, que precisa de uma vitória diante do Grêmio, neste domingo, às 16 horas, em Porto Alegre, para não depender de tropeços de Goiás e Paraná Clube. A "chance" de ser o primeiro técnico a ser campeão e a cair com o mesmo time no Brasileirão não é exclusiva, já que outros treinadores passaram por situações similares. Vanderlei Luxemburgo montou o elenco do Palmeiras que foi rebaixado em 2002, chegando a comandar a equipe nos dois primeiros jogos antes de acertar sua transferência para o Cruzeiro. Muitos torcedores palmeirenses culpam o treinador - campeão brasileiro com a equipe em 93 e 94 - pela queda à Série B. O técnico da última partida do Palmeiras, que culminou no rebaixamento, foi Levir Culpi. Campeão com o Bahia em 1988, Evaristo de Macedo participou da campanha que rebaixou a equipe no Brasileirão de 2003, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Apesar do bom aproveitamento, o treinador deixou a equipe alegando problemas particulares. O Bahia foi rebaixado sob o comando do técnico Edinho. ENTRE O CÉU E O INFERNO Mesmo correndo o risco de ficar marcado de forma negativa na história corintiana e do futebol brasileiro, Nelsinho Baptista continua à frente da equipe para a partida derradeira diante do Grêmio. Após a derrota por 1 a 0 para o Vasco, que manteve o time na zona de perigo, Nelsinho manteve o discurso otimista, acreditando numa vitória diante do Grêmio, fora de casa. O retrospecto, no entanto, mostra o contrário, já que o Corinthians ainda não venceu jogo algum fora da cidade de São Paulo. São quatro jogos, com dois empates e duas derrotas, sem contar a vitória por 1 a 0 diante do campeão do Brasileirão, o São Paulo, em pleno Morumbi, com um gol de cabeça do zagueiro Betão, no dia 7 de outubro. Contando-se os quatro jogos, o aproveitamento corintiano fora de casa tem sido pífio, conquistando apenas 16,6% dos pontos disputados. Mesmo assim, a esperança corintiana é a última que morre, de acordo com o treinador. "Temos condições para ganhar do Grêmio. Sabemos que será um jogo diferente e que não dá para projetar o que vai acontecer", afirmou o treinador, logo após a derrota para o Vasco. Confira os jogos que o Corinthians disputou sob o comando de Nelsinho: 28.ª rodada - 29/9 - Corinthians 1 x 2 Sport 29.ª rodada - 3/10 - Fluminense 1 x 1 Corinthians 30.ª rodada - 7/10 - São Paulo 0 x 1 Corinthians 31.ª rodada - 13/10 - Corinthians 1 x 1 Internacional 32.ª rodada - 21/10 - Náutico 1 x 0 Corinthians 33.ª rodada - 28/10 - Corinthians 2 x 1 Figueirense 34.ª rodada - 31/10 - Flamengo 2 x 1 Corinthians 35.ª rodada - 4/11 - Corinthians 2 x 2 Atlético-PR 36.ª rodada - 11/11 - Goiás 1 x 1 Corinthians 37.ª rodada - 28/11 - Corinthians 0 x 1 Vasco