Nelsinho põe a culpa em Gallo O Santos despencou nas mãos de Nelsinho Baptista, mas o técnico não quer saber de carregar esse fardo. Neste domingo, na entrevista coletiva que deu após a quarta derrota seguida ? a segunda por goleada ?, ele jogou toda a culpa em seu antecessor. Ele não disse o nome de Gallo, mas nem precisava. ?Não acho que minha imagem está sendo arranhada com esses resultados, porque estou tentando consertar o que fizeram de errado aqui. Não fui eu que fiz esse planejamento nem fui eu que trouxe os jogadores que estão aqui. Estou trabalhando com o que me deram. Quem passou por aqui deixou um trabalho horrível?, disse Nelsinho, após comandar o Santos na derrota por 4 a 0 para o Inter. Mas a torcida do Santos parece não estar muito interessada nas desculpas de Nelsinho. O jogo deste domingo foi com portões fechados, mas, mesmo assim, os torcedores foram ao Anacleto Campanella para protestar. E jogaram ovos no ônibus que levava o time na saída do estádio. Os números do trabalho de Nelsinho na Vila são muito fracos. Em 11 partidas, ele venceu apenas três (São Caetano, São Paulo e Vasco), empatou duas (ambas em casa, contra Fortaleza e Goiás) e perdeu seis (Juventude, duas contra o Corinthians, Cruzeiro, Ponte Preta e Internacional). O time marcou 14 gols e sofreu 24. O aproveitamento é de 33%. Com Gallo, o Santos somou 44 pontos em 27 rodadas, um aproveitamento de 54%. E chegou a liderar a competição. Nelsinho parece apostar tudo na reformulação do elenco para 2006, já que o presidente Marcelo Teixeira declarou publicamente que caberá a ele decidir quem ficará e também indicar os reforços. E, embora tenha dito que tem o grupo na mão, é certo que a faxina será grande na Vila. ?A situação é muito complicada. Não dá para carregar todo mundo.? O time foi humilhado nas duas últimas partidas, mas mesmo assim o técnico encontrou uma desculpa para os resultados. ?Tanto contra o Corinthians como hoje os gols saíram quando ficamos com um jogador a menos. Num time que não vive um bom momento, ficar com 10 em campo é muito complicado. E eu cobrei o Kléber no vestiário, porque ele tomou o amarelo e continuou reclamando até ser expulso.? Mas não foi bem assim. Contra o Corinthians, o zagueiro Rogério foi expulso quando o time perdia por 3 a 1 e não dava sinal de vida. E neste domingo, quando Kléber recebeu o cartão vermelho o Inter já vencia por 2 a 0 e dominava a partida jogando em ritmo de treino. Após o jogo deste domingo, o Santos voltou para Atibaia, onde vai continuar refugiado e passando por um período de avaliação por Nelsinho. O time retornará a Santos após o jogo contra o Paraná, quarta-feira, no Pacaembu, novamente com portões fechados. Contra o Paraná será a última partida da punição que o Santos sofreu no STJD pela invasão da Vila Belmiro, contra o Corinthians, dia 13 de outubro.