Nelsinho põe Ígor no time titular do Fla Na chegada da delegação do Flamengo ao Rio, nesta segunda-feira, o técnico Nelsinho Baptista praticamente garantiu o meia Ígor entre os titulares, mesmo quando Felipe estiver recuperado das dores musculares que o tiraram do time. De acordo com o treinador, o jogador está evoluindo bem nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. "Com esta seqüência de jogos, o Ígor vem ganhando confiança. Ele está conquistando um lugar dentro da equipe do Flamengo", disse Nelsinho. Para o jogo contra o Figueirense, sábado, além de Felipe, o treinador não deve contar com o lateral-esquerdo Athirson e o atacante Edílson, todos machucados. O volante Fabiano Eller volta após cumprir suspensão no empate com o Paysandu.