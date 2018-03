Nelsinho poupa três no treino do Fla O meia Felipe, do Flamengo, foi poupado do treino nesta sexta-feira por causa de dores musculares na coxa esquerda. O jogador será reavaliado pelos médicos para saber se ele terá condições de enfrentar o Atlético-PR, domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Athirson, o volante Jonatas e o atacante Edílson também foram poupados, mas não preocupam. "A maratona de jogos me fez sentir um incômodo, já fiz tratamento e quero jogar. Mas não adianta eu fazer um sacrifício e depois ficar de fora contra o Sport", disse Felipe, referindo-se à partida decisiva contra o time pernambucano, na quarta-feira, pelas semifinal da Copa do Brasil.