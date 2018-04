Nelsinho prega 'inteligência' para jogo contra o Goiás

Nada de estratégias miraculosas, ou tentativas de surpreender o adversário. No Corinthians, a intenção, pelo menos no discurso, é sair com um empate diante do Goiás, neste domingo, no Serra Dourada, na partida que pode definir um dos rebaixados no Campeonato Brasileiro. "Temos que jogar com inteligência. O Goiás vai jogar em casa e precisa da vitória para sair do rebaixamento, nós não", comentou o técnico Nelsinho Baptista. Além do treinador, o volante Vampeta também descarta jogara para ganhar e mantém o discurso conservador. "O empate aqui é um grande resultado, por estarmos jogando na casa do adversário e por estarmos na frente na classificação." Curiosamente, embora seja a casa do adversário, o campo é um dos fatores que pode beneficiar o Corinthians, segundo Nelsinho. "O estádio é muito grande a torcida fica um pouco afastada do gramado, assim como acontece com o Morumbi. As dimensões também são grandes, o que dificulta que o adversário jogue pressionando." Ídolo da torcida goiana, principalmente pelas suas passagens por Goiás, Goiânia e Atlético Goianiense, o atacante Finazzi tem opinião contraria a de Nelsinho. "Acho que eles vão jogar em cima o tempo todo, então temos que ter cuidado e paciência." Pouca torcida em treino decepciona Na manhã deste sábado, cerca de 300 torcedores compareceram o treino do time paulista, realizado no campo do Atlético Goianiense. Número abaixo do esperado pela polícia, principalmente se comparado ao que se viu em 2005, quando mais de 8 mil pessoas acompanharam os treinamentos do Corinthians, antes do jogo contra o Goiás, partida esta que garantiu o título à equipe alvinegra. "É reflexo da situação do time no campeonato. Em 2005 o Corinthians disputava o título e por isto o treino estava cheio. Agora tanto nós quanto o Goiás estamos lutando contra o rebaixamento e isto espanta um pouco o torcedor", comentou Nelsinho.