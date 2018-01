Nelsinho promete surpresas na Ponte O sempre misterioso técnico Nelsinho Baptista, da Ponte Preta, promete algumas surpresas para o Palmeiras, sábado, no Majestoso, em duelo válido pelo Campeonato Paulista da Série A-1. Ele não confirma, mas pode deixar de lado o esquema 3-5-2 para retomar o tradicional 4-4-2. ?Realmente esta é uma opção que estamos pensando em usar. Mas tudo vai depender dos treinos da semana?, comentou Nelsinho, que terá o retorno do zagueiro Ronaldão e do lateral-esquerdo Wágner. Os dois titulares ficaram fora do time em Ribeirão Preto porque cumpriram suspensão automática. Com a volta de Wágner, o experiente Elivélton terá que disputar uma vaga no meio-campo com Marco Aurélio. Outra disputa por camisa no meio-campo acontece entre os volantes Roberto, que atuou bem no empate com o Botafogo, e Fabinho, que acaba de ser liberado pelo departamento médico. O objetivo da Ponte é manter o alto índice de aproveitamento dentro de seu estádio. No Paulistão, por exemplo, o aproveitamento é de 100% com três vitórias em três jogos. Nos cálculos da comissão técnica, para chegar às semifinais, é preciso sempre vencer em casa e somar alguns pontos fora de Campinas, o que tem sido a maior dificuldade do time. ?Talvez tenhamos que mudar um pouco o estilo do time jogar fora do Majestoso?, ponderou o técnico Nelsinho, preocupado de momento com o jogo diante do Palmeiras.