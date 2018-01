Nelsinho quer 5 reforços no S. Caetano O técnico Nelsinho Baptista já definiu que pretende a contratação de cinco reforços para o São Caetano. No entanto, destes cinco, dois deles deverão sair de dentro do próprio clube. Como a diretoria está pretendendo reorganizar o caixa, alguns garotos que irão disputar a Copa São Paulo deverão ser as soluções para o treinador. O lateral-direito Jonas e o zagueiro Thuram são exemplos disso. Com algumas participações no elenco profissional em 2005, Nelsinho praticamente confirmou a presença deles em 2006. "São dois garotos que estão sendo avaliados e deverão integrar o grupo para o Campeonato Paulista e Copa do Brasil", disse o treinador. Jonas, aliás, foi quem substituiu Serginho, no jogo remarcado entre São Paulo e São Caetano em 2004, após a morte do zagueiro. O time do ABC estréia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, contra o Rio Branco no Anacleto Campanella.