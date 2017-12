Nelsinho quer São Paulo "malandro" Jogar com malandragem. É assim que o técnico Nelsinho Baptista quer o São Paulo na segunda partida contra o Sport Recife, às 19h15 desta quarta-feira, na rodada dupla pelas Copa dos Campeões, em João Pessoa. "Não podemos permitir que o adversário cresça no jogo. Temos é que deixá-los abatidos", diz o técnico, que pretende explorar o fato de o adversário ter que ganhar pelo menos por um gol de diferença. "Não vamos atuar na defesa, para garantir o resultado, e jogar com malandragem não significa o antijogo, como fazer "cera" ou excesso de faltas. O São Paulo nem tem essa característica. Temos de ganhar tempo com a bola em movimento", disse o técnico, que está tentando tirar da cabeça dos atletas o fato de o caminho para a Taça Libertadores da América ser o principal objetivo do clube nesta temporada. "Quer dizer que se o São Paulo ganhar a Copa dos Campeões o ano já terminou para nós? "Negativo, temos já pela frente a Copa Mercosul", ressalta o treinador, que confirmou a volta de Gustavo Nery ao time. Além da grande chance para obter a classificação na Copa dos Campeões, Nelsinho está empolgado com a apresentação do meia Leonardo, quinta-feira, no São Paulo. Na próxima semana o jogador poderá ficar à disposição de Nelsinho. O meia não está inscrito na Copa dos Campeões, por isso, mesmo que o time vá para a final, ele não entrará agora na equipe. O treinador deixará o jogador à vontade alguns dias para tratar de assuntos particulares, como acertar sua volta a São Paulo, e depois começar com tudo a fase para ficar em condição de atuar. Nelsinho diz que já sabe como pretende utilizar o jogador no seu esquema, mas prefere não comentar o assunto. "Meu plano é fazer sua estréia na primeira partida do São Paulo na Mercosul (contra o Peñarol, dia 24, no Morumbi)", explica o técnico, que reafirmou o interesse no zagueiro Émerson, da Portuguesa. Nelsinho quer ainda outro meia. O volante Alexandre, que com a chegada de Leonardo, terá de lutar para manter-se na equipe, diz que o São Paulo não pode errar esta noite como ocorreu na partida anterior, quando o time abriu a vantagem de 3 a 0, e depois permitiu a reação do adversário, que quase empatou a partida. "Acho que nosso vacilo tem sido na volta da equipe do vestiário, após o primeiro tempo. Entramos em campo calados para o segundo. A equipe precisa dialogar mais", receita Alexandre.