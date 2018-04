Nelsinho quer substituto para França Não foi desta vez que Nelsinho Baptista teve chance de testar o São Paulo para a estréia na temporada 2002. O time tinha programado um jogo-treino na manhã deste domingo, contra o Nacional, no CT da Barra Funda. A chuva caiu forte e o jogo teve apenas 45 minutos em um campo que não dava condição de jogo aos atletas. Só chutões, poucas jogadas trabalhadas e nenhum gol marcado. Ainda assim, Nelsinho disse que gostou do que viu, principalmente do primeiro teste da dupla que deverá estrear no ataque do time na abertura do Torneio Rio-São Paulo, sábado, contra o Jundiaí: Reinaldo e Dill. "Dentro do que eu esperava, foi importante a movimentação, com o Dill e o Reinaldo na frente e o Kaká chegando mais no ataque, se aproximando", disse o treinador. Nelsinho afirmou que o time que jogou neste domingo pode ser o que entrará em campo no jogo de sábado, apenas com uma modificação, com Émerson no lugar de Wilson na zaga. Os outros são: Rogério Ceni; Belletti, Júlio Santos e Gustavo Nery; Maldonado, Fábio Simplício, Kaká e Adriano; Reinaldo e Dill. Mas Nelsinho ainda sonha com uma mudança no ataque. Com a saída de Luís Fabiano e França, ele voltou a reclamar, dizendo que o time está carente na posição e espera reforços. "Esperamos a definição de uma situação (a venda de França para o Bayer Leverkusen). A partir do momento em que isso se concretizar definitivamente, buscaremos outro jogador." A situação do caso França não mudou nada. O São Paulo e o jogador continuam esperando um fax do Bayer Leverkusen para saber se o time vai ou não utilizar o jogador no primeiro semestre. Se o documento não for enviado até terça-feira, às 15 horas, quando se encerra o prazo de inscrição para o Campeonato Alemão, França deve continuar no São Paulo até junho. Nelsinho diz que trabalha com as duas hipóteses. Para isso, já combinou com o jogador um trabalho de recuperação física nos próximos dias. Se França ficar, deve participar por alguns minutos do jogo-treino que o São Paulo fará quarta-feira, no CT, contra o Juventus. O treinador acha que, no caso de a transferência ser adiada, França não vai sentir a decepção de outro fracasso na tentativa de jogar no exterior. "Ele já está vacinado. Foram várias tentativas que não deram certo." França continua tentando controlar a ansiedade. Neste domingo, deu algumas voltas em um dos campos do CT e ouviu pedidos da torcida para não sair do clube. Mas disse que não vê a hora de jogar no futebol europeu. "Acho que é o momento certo. Se eu for, estarei indo na melhor hora. Já tenho 26 anos, experiência e meu futebol cresceu muito nos últimos tempos. Acho que não terei dificuldade para me adaptar". Os que ficam, como o goleiro Rogério Ceni, se queixam da perda. "O França é um jogador insubstituível. Mas teremos de nos acostumar. Já perdemos o Denílson, o Serginho, o Raí e agora ele."