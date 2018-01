Nelsinho reage e ataca Luxemburgo O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, voltou a criticar o treinador do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo, por suas acusações ao juiz Carlos Eugênio Simon (FIfa-RS), que apitou a primeira partida da final da Copa do Brasil, domingo, no Maracanã. O técnico rubro-negro disse que não vai se calar diante das acusações do cruzeirense de que o árbitro teria prejudicado o time mineiro. "Essa é uma característica do Luxemburgo. Ele gosta de transferir a responsabilidade aos outros. Tudo para chamar atenção", afirmou Nelsinho, destacando que Simon teve uma boa atuação. Em um programa de TV na noite de domingo, o técnico do Flamengo havia dito que o Cruzeiro não ganharia o título da Copa do Brasil com palavras. "O que eu disse no programa foi uma reação espontânea e era algo que estava sentindo." Nelsinho ainda não definiu se vai manter o esquema com três zagueiros na partida decisiva, quarta-feira, em Minas Gerais. "Por enquanto, somente o trio de arbitragem está escalado", disse o treinador, que elogiou o juiz Paulo César de Oliveira, escolhido nesta segunda em sorteio na CBF para apitar a decisão. "Eu confio no Paulo. Ele pode até errar, mas isto é uma característica do ser humano." O Flamengo seguiu nesta segunda-feira à noite para Minas e treina no campo do América-MG. O meia Fábio Baiano, recuperado de contusão, deve retornar ao time. Já o lateral-direito Luciano Baiano, com dores musculares, é dúvida. A diretoria do Rubro-Negro espera vender os dois mil ingressos colocados à sua disposição. E ainda conta com uma caravana de 20 ônibus organizada pelas torcidas organizadas para ajudar a equipe no Mineirão.