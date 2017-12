Nelsinho rebate as críticas de Gallo ?Para início de conversa, eu não citei nomes, mas se a carapuça serviu, paciência...? Foi assim, curto e grosso, que Nelsinho Baptista rebateu as críticas de Gallo, que se sentiu ofendido com as declarações do técnico do Santos, após a goleada para o Inter (4 a 0). No domingo, ainda no vestiário do Anacleto Campanella, Nelsinho disse que a má fase do Santos era culpa ?do trabalho horrível? de seus antecessores. Gallo retrucou chamando-o de ?covarde? para baixo. Nesta terça-feira, depois da alfinetada, Nelsinho colocou panos quentes. Disse que não vai mais comentar sobre isso. ?Chega de discussão. Já bastam os problemas que eu tenho para resolver?, desconversou, irritado diante da insistência dos repórteres. Dentre os ?problemas?, está o baixo rendimento de atletas, que antes eram tidos como ?ideais? para o Santos seguir vivo na briga pelo título. Com o respaldo da diretoria, Nelsinho tem a convicção de que nenhum outro desastre até o fim do ano será capaz de derrubá-lo do cargo. ?Estou tranqüilo, e não acredito que os jogadores estão fazendo corpo mole?. Lembra que foi jogador durante 22 anos. ?Não acredito nisso, não. Se você faz um trabalho para prejudicar alguém, acaba se prejudicando também. Nunca fiquei tanto tempo (quatro jogos) sem vencer. A pior fase? Não gosto nem de lembrar. Já chega essa que estou vivendo aqui?. Os jogadores tentaram não se envolver na troca de farpas. Não conseguiram. Fabinho deixou escapar. ?É hora de dar as mãos e não de ficar procurando culpados lá (no passado) ou aqui. Todos são culpados pelo momento do Santos?.