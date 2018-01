Nelsinho ressalta a técnica tricolor A vitória de 4 a 2 do São Paulo acirrou ainda mais a crise no Flamengo. Enquanto no vestiário e na saída do ônibus do time carioca o ambiente era de hostilidades, no São Paulo, o clima era tranqüilo. O técnico Nelsinho Batista ficou feliz com o resultado e disse que o São Paulo aproveitou as oportunidades de gol, especialmente no segundo tempo. Segundo o treinador, a aplicação tática e técnica do time do São Paulo foi fundamental para o resultado positivo. "Soubemos aproveitar bem os espaços. Enfrentamos uma equipe que não atravessa um bom momento, mas de muita qualidade técnica", disse Nelsinho, que ficou preocupado com os erros de passe cometidos no primeiro tempo. "A minha preocupação era com os contra-ataques do Flamengo. Fizemos 1 a 0, mas desperdiçamos algumas chances para ampliar o marcador", afirmou Nelsinho, que gostou muito das atuações do lateral direito Gabriel e do meia Fábio Simplício. Nelsinho comentou que Beletti e Reinaldo, tecnicamente, não estavam bem. "Eles estavam se esforçando, mas não estavam produzindo. Quem sabe, esta saída do time não faz com que acordem e voltem a jogar bem novamente." O atacante França, que perdeu um pênalti no primeiro tempo, disse que poderia ter batido com mais força na bola, ao invés de chutar colocado. "No segundo pênalti, graças a Deus, fui mais feliz. Bati com mais confiança e fiz o gol", disse França, que elogiou o goleiro Júlio César, do Flamengo. "Bater pênaltis é complicado. E eu abaixei a cabeça nas duas cobranças", explicou ele que, com os dois gols marcados contra o Flamengo, é o terceiro goleador do Torneio Rio-São Paulo, com 6 gols. França espera com expectativa a convocação do técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, para o jogo com o Chile, no próximo dia 7, em Cuiabá. O meia Kaká disse que a vitória foi fruto do espírito de luta. "O time se impos em campo. Agora, vamos com mais confiança para enfrentar o Treze da Paraíba, na próxima quarta-feira."