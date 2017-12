Nelsinho: ?Saí de cabeça erguida? Foram 40 dias no comando do time do Santos. Nelsinho Baptista nunca ficou tão pouco tempo em uma equipe grande do futebol brasileiro. Os 55 anos de vida e quase 40 de futebol ? com direito a ser campeão brasileiro, bi japonês, paulista, paranaense e goiano ? não foram suficientes para evitar o grande engano que foi acreditar nos planos da diretoria santista. A promessa era formar um grande time para a próxima temporada tendo como base a juventude dos juniores com o talento de Giovanni, Ricardinho e reforços de ponta como o ala Gabriel, os atacantes Deivid e Washington ou Leandro, o volante Fabinho e o zagueiro Rodrigo, ex-São Paulo. O treinador encontrou um grupo que sabia estar jogando as últimas partidas e que seria profundamente reformulado. Atletas tensos e desmotivados. O resultado foi péssimo: três vitórias, três empates e sete derrotas ? uma delas, 7 a 1 para o Corinthians. E pior: os prometidos reforços nem estavam sendo buscados. No meio do furacão, ele acreditou não ter outra saída digna: o pedido de demissão no último sábado à noite. ?No Santos, me faltou jogador que assumisse o grupo. Por isso, sei que não houve sabotagem ou complô. Foi falta de força e personalidade do time. Já dirigi equipes com potencial técnico bem pior e que se matavam em campo e conseguiam o resultado?, afirma. ?Isso eu não teria no Santos?. Acompanhe nesta entrevista à Agência Estado: AE - Por que essa saída tão feia do Santos? Nelsinho Baptista - Não quero polêmica, mas vou falar porque não acho justo a minha imagem ficar manchada por essa passagem pelo Santos. Tive muita confiança na conversa que tive com o presidente Marcelo Teixeira. Fizemos planos ambiciosos para 2006. Iríamos montar uma equipe forte trazendo jogadores importantes e mesclá-los com os que tínhamos e mais os juniores. Só que não houve tempo porque o time atual tem problemas sérios. AE - Quais? Nelsinho - Primeiro, o vazamento de uma lista de dispensa feita pelo antigo treinador e o presidente. Pessoas que tiveram seus interesses financeiros contrariados quando eu fui contratado, que eu não vou falar os nomes, revelaram os nomes. Seria feita uma grande reestruturação. Os atletas ficaram nervosos e perderam a confiança no próprio futebol. Os reflexos caíram em mim. E o time se entregou. Vi que não havia saída e pedi para sair. AE - Mas você não errou ao afastar quatro jogadores ? Léo Lima, Flávio, Diego e Bóvio? O restante do grupo não passou a desconfiar de você? Nelsinho - Não errei, não. Esses quatro jogadores não queriam nada com nada. Agiam como se o ano já estivesse acabado e estavam influenciando os demais jogadores. Não podia fazer de conta que não estava percebendo. Agi certo. Comigo fica quem trabalha, quem tem objetivo na vida. AE - Ricardinho, Giovanni, Paulo César, Luizão, Zé Elias, Kléber, Cláudio Pitbull? Não dava para montar uma equipe forte com esses jogadores? Nelsinho - Vou ser bem direto. Entre esses atletas existem ótimos jogadores acostumados a ser coadjuvantes de outras estrelas. Eles nunca foram os principais atletas em um clube. Sempre colaboraram com outras de maior brilho. No Santos me faltou jogador que assumisse o grupo. Por isso sei que não houve sabotagem ou complô. Foi falta de força e personalidade do time. Já dirigi equipes com potencial técnico bem pior e que se matavam em campo e conseguiam o resultado. Isso eu não teria no Santos. AE - Precisava criticar o Gallo como você criticou? Nelsinho - Foi um desabafo, falei sem pensar. Mas não critiquei ninguém especificamente. Assumi o time no fim de um processo que não havia dado resultado. Até porque se estivesse tudo bem o treinador não seria trocado. Não gostei do que encontrei e falei. AE - Qual a lição que você tira da sua passagem relâmpago pela Vila Belmiro? Nelsinho - A que no futebol brasileiro é o interesse financeiro que está prevalecendo diante da seriedade. É triste, mas é verdade. Aprendi da pior maneira. E vejo graves problemas para o futuro do Santos se pessoas que só pensam em tirar proveito do clube não forem afastadas. AE - Quem são? Nelsinho - Ah, isso não é mais problema meu. Fiz o que pude para ajudar o Santos. Saí do clube de cabeça erguida.