Nelsinho se despede contra o Palmeiras A estréia do São Caetano na Copa Sul-Americana acabou ofuscada pela nova troca de treinadores. O jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 19 horas, vai marcar a despedida de Nelsinho Baptista, que acertou sua transferência para o Nagoya Grampus, do Japão. Em seu lugar será apresentado quinta-feira, às 14 horas, Tite, ex-Grêmio. Há uma semana Nelsinho substituiu a Mário Sérgio, que entregou o cargo após a derrota de 2 a 1 para o Goiás. Por enquanto no comando, Baptista evitou comentar sua saída, prometendo um pronunciamento oficial só para depois do jogo. Na sua curta passagem pelo Anacleto Campanella, ele poderá permanecer invicto. Na estréia venceu o Fluminense, por 2 a 0, em casa, depois empatou sem gols com o Internacional, em Porto Alegre. Nelsinho não confirmou oficialmente o time, mas deve ser o mesmo que iniciou o jogo no Beira Rio, inclusive com três defensores: Dininho, Serginho e Gustavo. Existe também a alternativa de abrir mão de um zagueiro para a entrada de um meia mais ofensivo: Anaílson ou Mateus. Somália e Warley se apresentaram ao clube. Eles treinaram com o grupo, pois estão em condições de jogo e já ficam à disposição de Nelsinho. Os dois únicos desfalques para esta partida são os jogadores Elivélton e Jales, ambos contundidos. O técnico foi reticente na forma de atuar do time: "Existem algumas opções e vamos aguardar um pouco para escolher a melhor. Mas vamos manter a mesma base dos últimos dois jogos", comentou.