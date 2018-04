Nelsinho sem pressa para definir substituto de Finazzi

O técnico Nelsinho Baptista aproveitará mais uma semana de treinamentos para definir o substituto do atacante Finazzi, suspenso, para a partida contra o Vasco, dia 28 de novembro, no Pacaembu. Mas não são muitas as alternativas do treinador do Corinthians, que tem um elenco limitado nas mãos. A primeira opção seria a escalação de Arce no lugar de Finazzi, que é o artilheiro corintiano no Brasileirão (12 gols). Só que o atacante boliviano está com a seleção de seu país e retorna ao Brasil apenas no próximo fim de semana. Sem Arce durante a semana de treinos, o atacante Wilson, que estava esquecido, ganhou uma chance no time titular nos coletivos no Parque São Jorge. "Estamos observando cada jogador, e, por enquanto, não há definição", afirmou Nelsinho. Para o treinador corintiano, a nova formação do ataque, sem Finazzi, ganha mais mobilidade, embora perca a referência na área. "Pelo que observei, o time ficou bom. Rápido no ataque, que se recompõe com velocidade. Se não teremos o artilheiro isolado na frente, vamos ter vários jogadores chegando no gol", disse Nelsinho. Na defesa e no meio-de-campo, onde também há desfalques por suspensão, o técnico praticamente já definiu os substitutos. Fábio Braz ocupa a vaga de Zelão e Bruno Octávio joga no lugar de Moradei. Enquanto isso, o lateral-esquerdo Gustavo Nery, contundido, será reavaliado durante a semana. Mas ele deve ter condições de enfrentar o Vasco.