Nelsinho tem dúvida na lateral e no meio para definir a Ponte O técnico Nelsinho Baptista tem dois problemas para definir o time titular da Ponte Preta para o jogo de domingo, contra o Marília, pela penúltima rodada do Paulistão: o lateral-esquerdo Fernando e o volante Dionísio estão contundidos e o treinador terá de esperar até sábado para saber se os dois poderão viajar para a partida, fora de casa. Para o meio, Nelsinho deve optar pela volta do meia-atacante Héverton, que não enfrentou o Santos no último domingo porque estava suspenso - opção que deixa o time mais ofensivo. Já na lateral, o técnico ainda não sabe quem escalar. A Ponte precisa somar pontos nas últimas duas partidas do Paulistão para se manter na luta pelo título do interior, que reunirá do quinto ao oitavo colocados. Com 26 pontos e atualmente na oitava posição, a Ponte pega o Marília no domingo e recebe o Sertãozinho na próxima quarta-feira, dia 11.