Nelsinho tem problemas com a defesa Quando o técnico do São Paulo, Nelsinho Baptista, começou a trabalhar no início da semana, imaginava que seu grande desafio para a segunda partida pelo Torneio Rio-São Paulo, domingo, às 16 horas, no Morumbi, diante do Vasco, seria arrumar o ataque. Enganou-se. Para sua surpresa, nos últimos dias a defesa se tornou o principal problema. Além do zagueiro Júlio Santos, expulso no empate por 3 a 3 com o Etti Jundiaí, outros jogadores da posição, casos de Wilson e Émerson, são dúvida. O primeiro sentiu uma contratura na coxa esquerda quando participava do coletivo de hoje de manhã, no Morumbi, enquanto o segundo ainda não conseguiu readquirir sua condição física ideal. Para consolar o treinador, a diretoria são-paulina acertou a renovação de contrato, por um ano, do zagueiro Reginaldo. A negociação envolveu o zagueiro Nem, que fica no Atlético-PR. "Não sei se vou ser escalado. Isso depende do técnico. Mas se for, estarei bem preparado, pois segui treinando em separado durante esse tempo", afirmou o atleta. "É sempre interessante ter opções, ainda mais nesse momento", observou Nelsinho. Além de Reginaldo, ele conta com o também zagueiro Jean. O goleiro Alencar, por sua vez, foi liberado e poderá negociar sua transferência para outro clube. Na frente - Nelsinho prefere não falar nada sobre uma eventual escalação de França, ao lado de Reinaldo, na partida contra os cariocas. Seria a oportunidade de, finalmente, ver a dupla de ataque jogar junta. "Acontece que, nesse momento, é melhor escalar o França somente quando ele estiver 100%", disse Nelsinho. "Com essa história da negociação dele com a Alemanha, a torcida tende a pegar no pé caso ele não jogue bem. Podem dizer que não está se esforçando. Por isso quero colocá-lo apenas quando estiver em plenas condições."