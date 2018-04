Nelsinho tem tempo para definir as mudanças no Corinthians

Depois de manter a escalação por três jogos consecutivos, o técnico Nelsinho Baptista estuda modificações no time titular do Corinthians para o jogo contra o Vasco, dia 25 de novembro, no Pacaembu. Mesmo porque, ele terá três desfalques importantes: o atacante Finazzi, o volante Moradei e o zagueiro Zelão, todos suspensos. Veja também: Lula afirma que Corinthians não cai após empate em Goiás "Vamos analisar e definir quais serão as mudanças, quem vai entrar no lugar dos suspensos", disse Nelsinho, em entrevista à TV Globo nesta segunda-feira. O técnico corintiano terá ao menos bastante tempo para decidir. Com os jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa de 2010, o Campeonato Brasileiro pára por duas semanas. E o Corinthians só voltará a campo no dia 25. De qualquer maneira, Nelsinho já adiantou que não irá refugiar o elenco no interior de São Paulo. Ele prefere continuar treinando na capital, para que os jogadores sintam o clima (e a pressão) dos torcedores. A partida contra o Vasco é encarada agora como a mais importante para as pretensões do Corinthians de permanecer na primeira divisão. "O mais importante para nós é ganhar do Vasco. Isso é fundamental. Depois, vamos ver os outros resultados da rodada, mas o que vale é que dependemos somente de nós", afirmou Nelsinho.