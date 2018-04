Nelsinho tenta acertar o ataque O técnico Nelsinho Baptista, que prepara o São Paulo para a estréia no Torneio Rio-São Paulo, dia 19, contra o Jundiaí, teve uma boa notícia nesta quinta-feira: a volta do zagueiro Emerson. Com isso, ele poderá manter praticamente o mesmo time titular que terminou a temporada passada. A exceção é o ataque, que foi completamente modificado com a saída de Luís Fabiano e a venda de França. Em troca de Emerson, o São Paulo emprestou o zagueiro Rogério Pinheiro, o lateral-esquerdo Alemão e o atacante Reinaldo para a Portuguesa. Agora, a diretoria são-paulina concentra suas forças para tentar manter França no clube por mais seis meses. O atacante já está negociado com o Bayer Leverkusen, mas a data da sua ida para a Alemanha ainda não está definida. Enquanto ainda não sabe se poderá contar com França no primeiro semestre de 2002, Nelsinho trabalha duro para acertar o novo ataque são-paulino. No treino desta quinta-feira, o treinador escalou Dill e Reinaldo na frente. Mas já percebeu que os dois têm características diferentes da dupla formada por França e Luís Fabiano. "O Reinaldo tem um estilo de jogo parecido com o do França, mas não existe nenhum atacante no São Paulo que jogue da mesma forma de Luís Fabiano, que é um jogador mais de área." Segundo Nelsinho, Dill é um atleta goleador, mas que tem como características buscar o jogo e mostrar muita movimentação na área. Dill acredita que o fato de participar da pré-temporada - o atacante chegou ao clube no segundo semestre do ano passado - ajudará a melhorar seu desempenho na equipe. "Trabalhar com o grupo desde o início do ano vai ser melhor para o meu rendimento", afirmou o jogador, que marcou dois gols no treino realizado nesta quinta-feira.