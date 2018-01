Nelsinho testa substitutos na Ponte Para manter os 100% de aproveitamento dentro de seu estádio, a Ponte Preta continua treinando para derrubar o São Paulo, sábado, no Majestoso, em Campinas, na abertura da sétima rodada do Campeonato Paulista 2001. O técnico Nelsinho Baptista testa três jogadores que devem entrar nos lugares de Ronaldão, Carlos Alexandre e Washington, suspensos. A ausência do veterano Ronaldão, com dois amarelos, será suprida pelo retorno de Alex Oliveira, recuperado de uma entorse no tornozelo. Na lateral direita, o volante Dionísio volta a ser improvisado no lugar do garoto Carlos Alexandre. No ataque, o provável substituto do artilheiro Washington, com dois amarelos, é o garoto Giuliano, destaque do Rádium de Mococa ano passado, filial da Ponte no Paulista da Série B-2 - quinta divisão paulista. "Em princípio estes serão mesmo os substitutos, mas ainda vamos treinar mais para fazer uma avaliação final", ponderou o técnico pontepretano. Outra novidade do time poderá ser o aproveitamento do atacante Régis no banco de reservas. Ele voltou a treinar com bola depois de 20 dias afastado por causa de uma contusão muscular. O técnico e o departamento médico, agora, vão avaliar a possibilidade e os riscos de colocar o jogador em campo neste jogo. O médico André Paraíso Forti já adiantou que o melhor seria aguardar mais uma semana, liberando o atacante para enfrentar a Matonense, em Matão, dia 11 de março. Vice-líder do Paulistão, com 13 pontos, a Ponte Preta enfrenta o São Paulo, sábado, em Campinas, torcendo por um tropeço do Santos e de olho na liderança.