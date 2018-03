Nelsinho troca feijões pelo software O técnico Nelsinho Baptista, que no primeiro semestre dirigiu a equipe do São Paulo, lançou ontem na Livraria Saraiva do Shopping Morumbi, o programa de computador Táticas 1.0, desenvolvido por ele para auxiliar profissionais do esporte. O Táticas 1.0 permite que o treinador simule na tela do computador situações de jogo e explique aos atletas o que pretende em campo. ?Em mais de 30 anos de carreira, vi palestras feitas com feijões, com botões, na prancheta e no quadro-negro. Agora chegou a hora da informática ajudar os técnicos a fazer sua preleções?, afirmou Nelsinho. Leia mais no Jornal da Tarde