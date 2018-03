Nelsinho vive lua de mel com torcida do Fla Enquanto vários técnicos enfrentam problemas e outros já foram até demitidos durante a disputa do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, está em paz com dirigentes e torcedores. Desde que o treinador chegou à Gávea, o time melhorou de rendimento e hoje além de classificado para a semifinal da Copa do Brasil, o Rubro-Negro ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Brasileiro, com 13 pontos, em oito jogos. "Ao me apresentar aos jogadores procurei recuperar o grupo psicologicamente. O elenco estava acabado, desmotivado e triste diante das críticas pela perda do título carioca", contou Nelsinho Baptista. "Fui muito claro quando disse a todos que estava na Gávea para organizar o elenco. Eles entenderam a mensagem e se entregaram ao trabalho." O técnico do Flamengo ainda destacou que não considera o grupo ideal, porque ainda não pôde contar com todos os atletas. No entanto, se mostrou satisfeito com o rendimento da equipe. Para o treinador, o Rubro-Negro ainda tem muito a evoluir. Os jogadores do Flamengo destacam que a principal virtude de Nelsinho Baptista é a sua maneira de trabalhar, organizando o time taticamente. O jeito calmo e atencioso do técnico também tem despertado elogios. "Da mesma forma que elogio e passo a mão na cabeça, dou bronca e chego junto. Sou amigo, mas entendo que a relação deve ser séria e adulta, profissional e dedicada", observou o treinador. Campeão goiano no início do ano, Nelsinho Baptista afirmou não ter se arrependido de ter feito a troca. Aos 52 anos, o treinador disse estar gostando do Rio e não escondeu o sonho de treinar uma equipe do futebol europeu. O Flamengo é o 20º time treinado por Nelsinho Baptista. Antes, ele já havia comandado o São Bento, Ponte Preta, Inter de Limeira, Atlético-PR, Sporting Barranquilla, da Colômbia, Paraná, América de Rio Preto, Novo Horizontino, Corinthians, Guarani, Palmeiras, Al Hilai, da Arábia Saudita, Verdy Kawasaky, do Japão, Internacional-RS, Cruzeiro, São Paulo, Colo-Colo, do Chile, Portuguesa de Desportos e Goiás.