Nelsinho volta a usar o 4-4-2 no Flamengo O técnico Nelsinho Baptista deve voltar a adotar o 4-4-2 na partida de sábado contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador do Flamengo disse que o esquema com três zagueiros só foi utilizado nos dois últimos jogos por causa dos desfalques. Ele, porém, não descartou a possibilidade de voltar a utilizar o 3-5-2 no futuro. Para a partida deste sábado, Nelsinho conta com o retorno do goleiro Júlio César, que estava com a seleção brasileira, e do atacante Fernando Baiano, recuperado de dores no joelho direito. Já o lateral-esquerdo Athirson cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Fábio Baiano e Zé Carlos, machucados, continuam ausentes.