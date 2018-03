Nelson Acosta não é mais técnico da Bolívia A seqüência de maus resultados nas eliminatórias sul-americanas ao Mundial 2006 culminaram nesta segunda-feira na demissão do técnico da Bolívia, Nelson Acosta. A situação do treinador ficou insustentável depois da derrota para o Chile por 2 a 0, na semana passada. A equipe boliviana ocupa a lanterna da competição, com apenas três pontos em cinco jogos. Antes de Acosta, Francisco Maturana já havia sido demitido da Colômbia. Os mais cotados para assumir o selecionado boliviano são os ex-jogadores Ramiro Blacut e Erwin Sánchez.