Nelson Acosta volta à Seleção do Chile O treinador chileno Nelson Acosta acertou nesta terça-feira sua volta ao comando da Seleção Chilena de futebol. Sua missão, porém, não será das mais fáceis, uma vez que ele tentará classificar o time para a Copa do Mundo de 2006 e, nas Eliminatórias, a campanha é ruim: o Chile é o nono e penúltimo colocado, com 14 pontos em 13 partidas disputadas. ?Se eu não acreditasse que pudesse dar uma mão, não teria aceitado. A situação é complicada, mas temos que ganhar em casa, são três partidas, e seguir lutando?, disse Acosta, que estava dirigindo o Cobreloa (CHI) na vitória por 2 a 0 sobre o San Lorenzo, pela Copa Libertadores. Acosta dirigiu a Seleção Chilena nos anos 90 e, inclusive, era o comandante do time que disputou a Copa do Mundo de 1998, na França. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006.