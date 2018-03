Nem a mãe agüenta os cartões de Fabinho Já virou rotina na vizinhança. Semana sim, semana não, sempre aparece algum engraçadinho fazendo a mesma pergunta. ?E aí, dona Maria, o seu filho não vai jogar, não? Ele só toma cartão amarelo. Assim não pode?. A resposta é tão meiga quanto a própria dona Maria: ?É só dentro de campo que o menino é assim. Fora ele é calminho, calminho?. Dona Maria é mãe de Fabinho, volante do Corinthians. E os engraçadinhos são amigos do bairro, em São Caetano. Geralmente palmeirenses, são-paulinos e santistas. Na semana passada, quando o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro, sua mãe resolveu dar um basta nas provocações: chamou o filho e deu um puxão de orelha no menino. ?Ela tem razão, chega de amarelo. Agora é vermelho direto?, provocou Fabinho, em meio à entrevista para o JT, na casa do jogador. Leia mais no Jornal da Tarde