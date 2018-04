Nem desfalques garantem Alexandre Pato entre os titulares no Corinthians

SÃO PAULO - O Corinthians vai a Lins neste domingo e depois só volta a campo no próximo domingo, 24, para enfrentar o Atlético Sorocaba. Essa "folga" antes das fases eliminatórias do Paulistão e da Libertadores é comemorada por Tite e também pelos jogadores, desgastados pela maratona de jogos.

Um deles, no entanto, não quer descansar. Ao contrário: precisa das duas partidas para não iniciar as oitavas de final da Libertadores no banco de reservas: Alexandre Pato. Sua escalação neste domingo não está confirmada nem com uma série de desfalques, como Renato Augusto, machucado, e Romarinho, suspenso.

Se Tite usar o que tem de melhor, cenário mais provável, técnico pode optar por Jorge Henrique na vaga de Romarinho, deixando Pato no banco pelo segundo consecutivo.

Pato só estaria confirmado no time titular se Guerrero, que machucou o tornozelo na última quarta, fosse vetado pelo departamento médico - Tite só vai confirmar neste sábado o time que enfrenta o Linense.

A semana de Pato não foi das melhores. Na última terça, véspera da partida contra o San Jose, Tite disse que Pato perdeu espaço pela quebra de sequência devido a uma contusão na coxa.

No jogo em que Corinthians carimbou a classificação às oitavas de final como primeiro do grupo 5 ele foi coadjuvante, entrando no segundo tempo com o jogo já definido.

Tão coadjuvante que quinta-feira, quando Romarinho dava entrevistas como destaque do jogo contra o San Jose, Pato treinava com bola ao lado dos reservas e alguns garotos da base.

O meia Danilo disse nesta sexta-feira que Tite deve escalar força máxima contra o Linense. A única dúvida é se o lateral-esquerdo Fábio Santos vai para o jogo porque ele sente dores no joelho direito. Ele foi um dos únicos titulares que não correram em volta do gramado no CT Joaquim Grava.

"Acho que o Tite vai escalar todo mundo, porque nosso pensamento é ganhar esses dois jogos que faltam", disse Danilo. O meia acredita que o Corinthians pode terminar a primeira do fase do Estadual entre os quatro primeiros - hoje é 5.º, com 32 pontos.