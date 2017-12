Nem estréia de técnico salvou Criciúma Mesmo com a estréia do técnico Édson Gaúcho, nada parece mudar o destino do Criciúma neste Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado à tarde, o time foi derrotado em casa, no Estádio Heriberto Hülse, pelo Paulista de Jundiaí, pelo placar de 2 a 1, no prosseguimento da 16.ª rodada. Com mais este revés, o Criciúma segue a passos largos para a terceira divisão. O time é o último colocado, com apenas 13 pontos ganhos. Já o Paulista mantém o sonho da classificação. Com os três pontos conquistados, chegou aos 21 e ocupa a 14.ª colocação . Nervoso em campo, o Tigre catarinense não mostrou nenhum padrão de jogo no início da partida e buscava o ataque de forma desorganizada. Melhor postado no gramado, o Paulista soube administrar o ímpeto adversário nos primeiros minutos para depois se aventurar no ataque. Assim, aos 15 minutos, Vitor Santana abriu o placar. Nos contra-ataques, o Paulista ampliou aos 30 minutos do segundo tempo, com Wilson. O time da casa ainda diminuiu aos 34 minutos, com Alisson, de cabeça, mas ficou longe de conseguir pelo menos o empate.