Nem jogadores acreditavam no São Caetano no Paulistão Vindo de um rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, pouca gente acreditava que o São Caetano poderia chegar na final do Paulistão, inclusive os próprios jogadores da equipe do ABC, que neste domingo venceu o Santos, por 2 a 0, no primeiro jogo. "No começo do campeonato estávamos um pouco desconfiados, até a derrota para o próprio Santos, por 3 a 1, na primeira fase. Mas com o passar do tempo fomos ganhando confiança e começamos a acreditar que dava para chegar a final, e aqui estamos", disse o atacante Somália. Para Somália, artilheiro do Paulistão com 13 gols, a equipe de 2007 é tão boa quanto o que foi campeão paulista em 2004. "O time está muito bom, assim como estava aquele lá". Depois de marcar o segundo gol do São Caetano, Somália pediu licença para comemorar com uma estranha dancinha. ?Nem me lembro que dança foi aquela, mas sempre faço alguma coisa quando marco gols?, disse o atacante. ?Foi uma dança de alegria.? Apesar da vitória por 2 a 0, que obriga o Santos a pelo menos igualar o placar no próximo domingo, novamente no Morumbi, os jogadores do São Caetano não acreditam em vida fácil no segundo jogo da final. "Com certeza o Santos vira mordido para o próximo jogo, então não tem nada resolvido, porque eles vêm para cima", avisou Somália. "Nós temos que esquecer essa vantagem e jogar o que temos jogados durante a competição, para fazermos uma bela partida no próximo domingo", analisou o atacante Luiz Henrique, considerado o melhor em campo pelo técnico Dorival Júnior. "Nós fomos bem na partida, conseguimos fazer dois gols (um dele e outro de Somália) e agora teremos tranqüilidade para trabalharmos durante esta semana." Luiz Henrique começou a jogar na escolinha do Vasco, com 11 anos. Como não foi aproveitado, tentou a sorte no Olaria, Madureira e outros times do Rio. Nada. Depois de alguns anos parado, construindo peças de navio na cidade maravilhosa, o atacante voltou a jogar no Atlético de Roraima, em 2004. Após uma boa passagem pelo São Raimundo, chegou ao São Caetano no começo do ano. E não se esquecerá jamais da partida de ontem. ?Foi o jogo mais importante da minha vida?, garante. ?Todo mundo sonha em marcar gol na final. Foi um sonho que virou realidade?, festeja.