Nem o presidente acredita no Bota O Botafogo tem reduzidas chances de conquistar a última vaga do Grupo A do Octogonal decisivo do Campeonato Estadual, mas se depender de seu presidente, Mauro Ney Palmeiro, o time vai ser eliminado. Segundo o dirigente, a campanha da equipe foi vexatória, ao perder pontos "importantes" contra os times considerados pequenos. "O Botafogo realmente não merece estar entre os classificados", disse Palmeiro. "Deixamos de vencer adversários fracos. Agora, a torcida pode esperar que acontecerão profundas mudanças para a disputa do Campeonato Brasileiro."