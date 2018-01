Nem Rogério Ceni enfrenta o Flamengo Depois do empate por 1 a 1 com o Atlético-PR no primeiro confronto da final da Libertadores, os jogadores do São Paulo desembarcaram no início da tarde desta quinta-feira no aeroporto de Congonhas, na capital paulista com a sensação de alívio. Na chegada, os são-paulinos demonstravam estar satisfeitos com o resultado. ?Eu sou sincero. Pelo que o São Paulo jogou e pelas oportunidades que criou, poderia ter vencido o jogo, mas seria hipócrito de minha parte dizer, que o resultado não foi bom pra gente. Agora jogamos em casa e dependemos apenas de nós para chegar ao título?, disse o técnico Paulo Autuori. Os atletas deverão realizar um rápido trabalho de desintoxicação logo mais à tarde; treinam na sexta-feira e na manhã de sábado, mas deverão receber um bom descanso a partir daí. Concentrado exclusivamente na Libertadores, o São Paulo terá time totalmente reserva na partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, domingo. Nem mesmo o goleiro Rogério Ceni - único que vinha jogando no mistão Tricolor - deverá jogar. No Brasileiro o São Paulo não está bem. A equipe jogou três rodadas com o time reserva e perdeu duas vezes - Inter e Ponte Preta. O time tem 12 pontos ganhos em 10 rodadas e ocupa a 15ª posição na classificação geral.