Nem Ronaldo impede derrota do Real Pela primeira vez, desde que chegou a Madri, Ronaldinho participou dos 90 minutos de uma partida oficial, hoje, contra o Racing, em Santander, na derrota de 2 a 0, pela sexta rodada. Mas o Fenômeno não foi nem sombra daquele jogador que encantou o Estádio Santiago Bernabeu, há 15 dias, quando marcou dois gols da vitória do Real Madrid, 5 a 2, contra o Alavés. O atacante, assim como todo o time, foi mal. A única jogada de perigo foi um chute aos 21 minutos do primeiro tempo, que o goleiro Ceballos espalmou para escanteio. Fora isso, o artilheiro da Copa do Mundo não conseguiu criar mais nenhuma jogada que levasse perigo à meta do Racing. Tentou, sem sucesso, algumas tabelas com Guti. Porém, a tarde não era mesmo do time madrilhenho. Ronaldo e a mulher, Milene Domingues, se tornam sócios doRayo vallecano, clube onde a esposa do brasileiro joga. Segundo o jornal espanhol AS, eles terão o carnê de número 11 mil (Ronaldo veste a camisa 11 do Real Madrid). O acerto foi firmado em função de Milene jogar pela equipe feminina do Rayo Vallecano. Ela pode disputar apenas partidas amistosas porque a categoria em que a equipe joga não admite jogadoras estrangeiras. Não é um fato comum um jogador adquirir carnê de outro clube. Na semana que vem, a presidente do Rayo Vallecano, Teresa Rivero, entregará oficialmente o carnê a Ronaldinho e Milene. Ainda pela sexta rodada, Villarreal 3, La Coruña 1; e Atlético de Madrid 1 x 1 Valência. A rodada - O Celta tentará manter a boa fase no Campeonato Espanhol neste domingo, contra o Rayo Vallecano, pela sexta rodada da competição. A equipe vem de quatro vitórias e um empate, mas não poderá contar com o atacante brasileiro Catanha. Com dores musculares, o jogador foi vetado pelo departamento médico. Ele não pôde treinar normalmente durante a semana e os médicos preferiram vetá-lo. José Luis Santomé, fisioterapeuta do Celta, disse que se trata de "uma distensão que provoca uma espécie de tendinite e que, se forçar muito, poderá romper, por isso é aconselhável que descanse uns dias". O substituto será o sul-africano Benni McCarthy, que será companheiro de Jesuli. Os brasileiros Silvinho, Vágner e Edu estão confirmados no time. Ainda sem mostrar um futebol convincente, o Barcelona joga contra o Valladolid, fora de casa. O time catalão não consegue convencer os torcedores. O técnico holandês Louis van Gaal insiste em deixar o meia argentino Riquelme no banco e a equipe não vem exibindo um futebol criativo. O técnico terá problemas para escalar o time porque o brasileiro Thiago Motta, com dores musculares, está fora da partida. O jogador foi submetido a exames e, segundo Ricardo Pruna, médico do Barcelona, poderá ficar de fora também do jogo contra o Lokomotiv, de Moscou, quarta-feira, pela Copa dos Campeões. "Mas tudo dependerá da sua recuperação", disse Pruna. Van Gaal tem uma dúvida quanto ao substituto de Motta. Será ou o meia Riquelme ou Gabri. No ataque, estão confirmados Saviola e Kluivert, assim como Mendieta e Luis Enrique, no meio-de-campo. Com uma boa campanha na atual temporada (quatro vitórias e um empate), a Real Sociedad enfrenta o Alavés, fora de casa. O destaque dos visitantes é o atacante iugoslavo Kovacevic. No Alavés, o treinador José Manuel Esnal, confirmou o atacante Magno, ex-Flamengo. Outros jogos da rodada: Betis e Mallorca; Osasuna e Sevilla; Alavés e Real Sociedad; Espanyol e Huelva e Athletic Bilbao e Málaga.