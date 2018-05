'Nem sempre o melhor ganha', diz Simeone após vitória do Atlético

MADRI - Olhando no papel, o Atlético de Madrid não tem um time melhor que o Barcelona de Messi, Neymar, Fabregas, Iniesta e Xavi. Mas quem está na semifinal da Liga dos Campeões é a equipe da capital espanhola, que ganhou dos catalães por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Vicente Calderón. Para o técnico Diego Simeone, grande responsável pela ótima fase atravessada pelo Atlético, o resultado reflete a disciplina tática do seu grupo.

"Enfrentamos um grandíssimo rival e fizemos um grandíssimo trabalho como equipe. Como nas batalhas, as vezes não ganha o melhor, mas o que está estrategicamente mais convencido do que faz. A equipe estava muito convencida e tinha claro onde poderíamos ter problemas. Sabíamos como teríamos que atacar, pressionar, e sobre todos os detalhes de que teríamos que cuidar", elogiou Simeone, deixando claro a importância do seu trabalho.

Ele reconhece também que o caldeirão em que se transformou o estádio do Atlético ajudou a empurrar a equipe para a vitória, principalmente por conta dos momentos de pressão sobre o Barcelona, nos minutos iniciais.

"A torcida estava fantástica. O ambiente foi muito bonito. Seguramente não influenciou a estrutura e a capacidade do Barcelona, porque são jogadores acostumados a este tipo de partida. Mas influenciou sim a nós e foi determinante. Houve muita energia positiva e o espetáculo foi maravilhoso", comentou.

Desde 1974 o Atlético de Madrid não chegava a uma semifinal de Liga dos Campeões. Depois de 40 anos, o clube tem nova oportunidade de chegar a uma final, algo que só fez em 1959. Simeone, porém, mantém os pés no chão. "Queremos terminar a competição sendo competitivos, da mesma forma que começamos. Nada está ganho."