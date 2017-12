Nem sempre vale a pena ir jogar na Europa Se fosse jogador e lhe pedissem para escolher entre embolsar US$ 1 milhão num ano e "sumir do mapa" ou continuar a receber cerca de R$ 60 mil mensais e manter-se na vitrine, qual seria a resposta? Alguns preferiram ficar no Brasil, com o mesmo salário, mas a maioria não teve dúvida. Pegou as chuteiras, fez a mala e foi embora no meio do Campeonato Brasileiro, que se encerra em três semanas. Apesar do bolso cheio, boa parte dessa turma amarga, agora, o ostracismo. Quem se lembra, por exemplo, de Jorge Wagner? O meia chegou no início do ano ao Corinthians e, em pouco tempo, ganhou a torcida. Foi fundamental no título paulista e fez até gol na final. Aparecia sempre na mídia e hoje enfrenta o frio da Rússia no Lokomotiv. Só um milagre ou o trabalho de um bom empresário pode levá-lo à parte nobre da Europa. Outro corintiano, Fábio Luciano, desperdiçou uma grande chance de voltar à seleção. A possibilidade de convocação para os primeiros quatro jogos das Eliminatórias era considerável - desde que fosse visto pelo técnico Carlos Alberto Parreira, quesempre admirou seu futebol. Ainda mais com a má fase de Lúcio e Roque Júnior. Mas o zagueiro achou que não podia esnobar a proposta do Fenerbahce, que lhe renderia cerca de US$ 1 milhão em um ano, e foi para a Turquia em julho. Estreou, em agosto, com derrota para o Istambul por 3 a 0. Depois de alguns tombos, garante estar feliz com a nova vida. Mas, no Brasil, o Campeonato Turco tem pouquíssima repercussão. Para alguns empresários e dirigentes, ele deveria ter esperado um pouco, pois existia a chance de surgir algo melhor. Mas o dirigente corintiano Antonio Roque Citadini, por exemplo, achou que não poderia prejudicá-lo e, por isso, deu o aval para a negociação. Afinal, Fábio Luciano completará 29 anos no início de 2004. Nem todos pensam assim. Na mesma época em que Fábio Luciano foi para o Fenerbahce, Gustavo Nery, do São Paulo, recebeu proposta do Dinamo de Kiev. Mas, após conversa com seu empresário, Ely Coimbra Filho, concluiu que o melhor seria dizer não. Acreditava que, em pouco tempo, receberia proposta mais interessante, como diz Ely. "Acho que ele tem nível para jogar na Europa nobre, numa Itália, Inglaterra, Alemanha, Espanha ou até mesmo em Portugal. Mas é claro que não vamos desprezar uma proposta do futebol ucraniano se não conseguirmos nada melhor", afirmou o empresário. Gustavo atrai, hoje, interesse do Porto. Existem transferências irrecusáveis, como a do também corintiano Leandro para o Lokomotiv. O atacante nunca chegou a ter grande destaque no Brasil, apesar de alguns títulos pelo Corinthians. O ´bilhete premiado´ poderia não aparecer mais em suas mãos. Casos parecidos foram os de Dennys, do Paraná, que foi para o Dynamo de Kiev, ou Russo, do Vasco, vendido para o Spartak, de Moscou. Não é, no entanto, o que aconteceu com Deivid, do Cruzeiro. O atacante deixou a liderança da artilharia do Brasileiro e a estrutura bem montada do clube mineiro por causa dos euros do médio Bordeaux, da França. E ainda vai ficar sem a medalha do título nacional. Pior, além de não ter ido para uma equipe de ponta, Deivid não se adaptou ao estilo do futebol francês, passa a maior parte do tempo na reserva e já fala em voltar. Se tivesse ficado, poderia ter-se valorizado e, quem sabe, estar sendo olhado de perto por agremiações mais poderosas do Velho Continente. O lateral-esquerdo Kleber, do Corinthians, partiu para o modesto Hannover, da Alemanha, afirmando que o novo clube poderia servir de trampolim para a seleção. Aconteceu justamente o contrário. Suas atuações não têm repercussão na Europa, principalmente porque o time não ajuda. Alessandro, lateral-direito, tinha tudo para estar participando da festa palmeirense pelo título da Série B. Preferiu, contudo, ir para o Dinamo de Kiev. Sorte de Baiano, que ressurgiu com a camisa alviverde, depois de algumas temporadas apagadas. Outro lado da moeda - Bem diferente foi o que ocorreu com Kaká, Kleberson e Ricardo Oliveira, que deixaram o País para jogar em agremiações de ponta e já fazem sucesso no Velho Continente. Eles não pensaram duas vezes em aceitar a oferta. O meia são-paulino, por exemplo, até abriu mão de receber os 15% a que teria direito, para a surpresa do presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa. "Não pretendíamos negociá-lo neste ano mas ele queria ir de qualquer jeito, tanto que abriu mão de mais de US$ 1 milhão", conta. O clube paulista embolsou US$ 8,2 milhões pela transferência. "Era uma grande oportunidade que o Kaká não poderia desperdiçar", completa seu empresário, Wagner Ribeiro. A saída dos jogadores durante o Brasileiro - por causa da diferença do calendário em relação à Europa - provocou considerável esvaziamento da competição. E fez, até, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, manifestar-se a respeito do tema. "A única ressalva que faço neste Brasileiro é quanto à evasão dos jogadores. Isso não pode acontecer", declarou, no fim de agosto, antes de dizer que pretende encontrar fórmulas para mudar o quadro em 2004. O mais afetado foi o Corinthians, que, de candidato ao título no primeiro turno, passou a brigar para ficar longe da zona do rebaixamento no segundo.