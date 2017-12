Nen dá um aviso: "Estevam é terrível" Da atual equipe do Palmeiras, apenas dois jogadores já trabalharam com Estevam Soares. Um deles é o zagueiro Nen, que defendeu o Gama sob o comando do novo treinador do Palmeiras. O outro também é zagueiro ? o recém-contratado Gabriel, que veio da Ponte Preta e ainda não foi apresentado porque sua documentação não está regularizada. ?Ele exige muito dos jogadores até fazer a equipe entrar nos eixos?, explicou Nen ao falar de Estevam Soares. O jogador já avisou aos colegas que quem não cumprir as orientações do treinador deve se preparar para receber uma bronca. ?Não pode errar. O homem é terrível.? Nen confirmou a fama do novo técnico do Palmeiras, um ex-zagueiro, de ser um especialista em organizar sistemas defensivos e muito sério no trabalho. ?Ele quer ver o jogador concentrado na hora do treino. Não gosta muito de brincadeiras em campo.? O zagueiro também diz que Estevam não gosta de corpo mole. ?Se o jogador está sentindo dor ele prefere que o atleta fique um ou dois dias sem treinar para então voltar.? Apesar da rigidez no trabalho, Nen disse que Estevam é um profissional acessível aos jogadores. ?Ele conversa com o atleta e aceita opiniões.? Outra característica do treinador, segundo ele, é trabalhar para unir o grupo, como fez quando passou pelo Gama. ?Acho que se ele tivesse chegado no meio do campeonato o time não teria sido rebaixado.?