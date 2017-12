Nen é o primeiro reforço do Palmeiras O Palmeiras confirmou oficialmente a contratação por empréstimo do zagueiro Nen, que defendeu o Gama nos últimos seis anos. Com a informação, o clube anunciou seu primeiro reforço para o Campeonato Paulista. O jogador, que deverá ficar um ano no Parque Antártica, já trabalhou com o técnico Jair Picerni, quando este comandou a equipe de Brasília. Nen comemorou a contratação e, apesar da acirrada disputa por posição na defesa, garantiu que vai trabalhar bastante para aproveitar as oportunidades em seu novo clube. "Devo me apresentar na sexta-feira ou no sábado", disse. O mais provável é que o jogador faça sua apresentação no sábado, quando está marcada a reapresentação do grupo depois das férias. A diretoria também acertou a renovação de contrato com o volante Adãozinho. O jogador, que passou a maior parte da temporada na reserva, também permanecerá por mais um ano.