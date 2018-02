Nen renova contrato com o Palmeiras O zagueiro Nen renovou contrato com o Palmeiras por mais três anos e, para tranqüilidade do técnico Estevam Soares, promete ser um dos destaques do time na Taça Libertadores. "Era um jogador com o qual contávamos, será muito importante a sua permanência", comentou Estevam. A reunião que definiu a permanência de Nen ocorreu hoje à tarde, entre o presidente do Gama, Wagner Mharques, e dirigentes do Palmeiras. O clube paulista adquiriu 60% dos direitos federativos do jogador - os outros 40% ainda pertencem ao clube do Distrito Federal. "Quem vende, sempre quer mais, mas a negociação foi boa para todas as partes, especialmente para o Nen, que queria muito ficar no Palmeiras", disse Edvan Aires, supervisor do Gama. "Além disso, a disputa da Taça Libertadores poderá valorizar o atleta." Nen também recebeu sondagens do Botafogo, do Rio, e do futebol grego, mas desde que as negociações para a renovação do seu contrato começaram, há cerca de dois meses, declarou a preferência por permanecer no Palestra Itália. Depois de acertar a permenência de Nen e a contratação do lateral-direito Bruno, que veio do Marília, os dirigentes do Palmeiras podem fechar até sexta o empréstimo do meia Cristian, do Paraná. O zagueiro João Leonardo e o atacante Evandro Roncatto, do Guarani, também são pretendidos.