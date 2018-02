Nen, um zagueiro estranho no ninho A tabela dos artilheiros do Campeonato Brasileiro não é mais área restrita aos atacantes. É verdade que os jogadores de frente exercem hegemonia na disputa pelo primeiro lugar, mas um olhar mais atento é suficiente para o leitor perceber a presença de um estranho no grupo: o zagueiro Nen, do Palmeiras, já marcou quatro gols na competição, mesmo número de atacantes badalados como Dagoberto (Atlético-PR), Luizão (Botafogo), Viola (Guarani) e Diego (Santos). "No ano passado fiz uns dez gols pelo Gama. Este ano quero ver se consigo melhorar ou até passar esta marca", explica Nen em um discurso bem mais comum aos atacantes do que a um zagueiro. O jogador acha que o hábito de marcar gols vem da infância. "Nas peladinhas de criança sempre jogava como atacante. Só passei a atuar na zaga aos 16 anos, quando comecei a levar o futebol a sério defendendo o Braslândia, um time das cidades-satélites de Brasília", disse o jogador. "Acho também que tem um pouquinho de sorte: quando estou na frente, a bola bate em um, em outro e acaba sobrando para mim." O técnico Estevam Soares, que foi zagueiro, já tinha notado o lado iluminado de Nen. "Não há uma explicação lógica. Tem alguns jogadores que parecem perseguidos pela bola. É o caso do Nen." O jogador já é o vice-artilheiro do Palmeiras, tem dois gols a menos que Vágner Love, e admite que os heróis da infância eram atacantes. "Meu pai sempre foi flamenguista doente por isso sempre acompanhei os jogos do time e gostava muito de ver o Bebeto atuar." Mas nem tudo é festa para Nen. O jogador fica menos descontraído ao falar das falhas que o Palmeiras continua apresentando nas bolas aéreas - as quais, domingo, custaram a vitória e três posições na tabela do Brasileiro. Não apontou culpados, mas deixou claro que a marcação de Valdir no primeiro gol não era tarefa sua ou de Leonardo. "Quanto ao Petkovic, o Estevam já tinha nos alertado para não fazer falta ali. Quando o homem bate naquela posição é terrível."