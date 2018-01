Nen volta a ser titular do Palmeiras contra o Guará O zagueiro Nen era o mais feliz no treino desta sexta-feira do Palmeiras. Mesmo chateado com a eliminação do time na Copa do Brasil, o zagueiro tem motivo para estar animado. Depois de três meses afastado dos jogos por causa de um desequilíbrio muscular, ele será titular no domingo, contra o Guaratinguetá, pelo Paulistão. Nen volta com total confiança do técnico Caio Júnior. ?Fico triste pelo resultado do jogo do Ipatinga, mas ao mesmo tempo estou feliz que agora vou poder voltar normalmente aos jogos?, disse o zagueiro. A última partida de Nen foi no dia 5 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, no Maracanã. Antes disso, o zagueiro já tinha operado o joelho direito em julho de 2005, ficando afastado até setembro do ano passado. Nen volta ao time titular no lugar de Dininho, que está suspenso - além disso, o outro zagueiro do elenco, Edmílson, está contundido. Caio Júnior pode ter outro problema para o jogo contra o Guaratinguetá. O meia Michael não treinou nesta sexta-feira. Ele ficou em tratamento muscular por causa de uma pancada na perna esquerda sofrida no jogo de quinta-feira, contra o Ipatinga, e é dúvida.